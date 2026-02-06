ロシア軍の幹部が6日、首都モスクワ郊外の住宅で何者かに銃撃されました。ロシア連邦捜査委員会などによりますとモスクワ郊外の集合住宅で、何者かがロシア軍参謀本部情報総局（GRU）のウラジーミル・アレクセーエフ第1副長官に向けて数回発砲し、逃走しました。アレクセーエフ氏は病院に搬送され、集中治療室で手当を受けているということです。捜査当局は殺人未遂や銃器の違法所持などの疑いで捜査を進めています。アレクセーエ