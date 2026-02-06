（台北中央社）台湾国際造船（台船）が建造した台湾初の国産潜水艦試作艦「海鯤」は6日、4回目の潜航試験を実施した。台船の蔡坤宗総経理（社長）は同日、報道陣との懇親会で、試験の深度はシュノーケルや潜望鏡の長さを超え、数十メートルに達していると明らかにした。台船の陳政宏董事長（会長）は、今後水深が増すにつれ、試験に要する時間も長くなるとの見通しを示した。当初昨年11月とされていた海軍への引き渡しが遅れている