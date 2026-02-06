（台北中央社）本の見本市「台北国際ブックフェア」（台北国際書展）に、今年は海外から20カ国、30人の出版関係者が、台湾のコンテンツの海外展開を支援する「台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー」（文化内容策進院、TAICCA）の招きで来場した。TAICCAは、台湾の出版物の海外版権の売り込みを後押しするとともに、海外のバイヤーに台湾の文化を感じてもらうことで、台湾文化の良い口コミを世界に広めたいとしている。