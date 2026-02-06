東京地方では、多摩地方を中心に７日昼過ぎから８日にかけて、大雪となり、２３区でも積雪となる所があるでしょう。８日は、伊豆諸島北部でも大雪となる見込みです。大雪による交通障害や路面の凍結に注意してください。 ［気象概況］関東甲信地方は７日から８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強