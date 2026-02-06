Jリーグは２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節、V・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島をPEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催した。８年ぶりにJ１に戻ってきた長崎が、広島をホームに迎えた開幕戦。長崎のスタメンには、GK後藤雅明、DF江川湧清、照山颯人、進藤亮佑、MF山口蛍、岩崎悠人、マテウス・ジェズス、翁長聖、松本天夢、長谷川元希、FWチアゴ・サンタナが名を連ねた。一方で広