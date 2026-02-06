２月６日、J１百年構想リーグが開幕。EASTの第１節で、昨季15位の横浜F・マリノスと同６位のFC町田ゼルビアが、前者のホーム日産スタジアムで対戦した。秋春制移行を前に半年の短期決戦で行なわれる今大会。開始８分で大会第１号が生まれる。ショートカウンターから古巣対戦のエリキが仕留め、町田が幸先良く先制した。ビハインドを負った横浜FMだが、16分に反撃。ネタ・ラヴィのハンドで得たPKを、怪我から復帰した遠野大弥