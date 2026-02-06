2026年1月17日（土）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』にて、『ゴディバ』が提案する焼き菓子コレクション『G Butters’（Gバターズ）』が期間限定で出店しています。 画像：ゴディバ ジャパン株式会社 『Gバターズ』は、『ゴディバ』の強みであるチョコレートと洋焼き菓子には欠かすことのできないバターを組み合わせた焼き菓子のコレクション。北海道には初出店となる今回のバレンタイン。豊富な