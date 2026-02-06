カープの日南キャンプは6日で日程の半分を消化しました。翌日からの実戦メニューへ向けそれぞれがテーマをもって練習に打ち込んでいます。早出練習に姿を見せたのは去年、育成契約から支配下登録を勝ち取った前川誠太です。実戦メニューへ向け速球への対応をテーマに、ミートを意識した練習に取り組みます。 ■前川誠太「すごいいい時間を過ごしているし、あとは実戦でアピールだけ