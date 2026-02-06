（簑島カメラマン）「午前８時すぎの稚内市内の様子です。地吹雪の影響で視界がとても悪くなっています」カメラが揺れるほどの激しい風が吹きつけた稚内。宗谷岬では道内で最も強い最大瞬間風速３５．６メートルを観測するなど、稚内市内では非常に強い風が吹いています。道内は前線を伴った低気圧が通過し、日本海側やオホーツク海側を中心に雪や風が強まっていて、道北・道東の海沿いを中心に暴風雪警報が発表されて