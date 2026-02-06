住之江ボートのG1「第69回近畿地区選手権」は3日目を終えた。3日目2R、沢田尚也（27＝滋賀）は5コースから大きく弧を描いて捲り差してきた。本来の旋回力をフルに発揮して2着。そして、後半の8Rはインで他を寄せ付けず押し切った。「ギアに本体も調整したのが良かったみたい。劣勢だった伸びもやられなくなりました」。得点率は5.80となり、準優ボーダーを6.00と想定すると2着以上がノルマになりそう。「まだ調整の余地は残