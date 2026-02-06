◇明治安田J1百年構想リーグ長崎1―3広島（2026年2月6日ピーススタジアム）8年ぶりにJ1に帰ってきた長崎は、1―3で敗れホロ苦いスタートに終わった。元日本代表で加入2年目の主将・山口蛍は「チームとして経験は僕たちは浅い。臆することなくチャレンジしていきたい」と意気込みを語っていた。なかなかチームカラーの青とオレンジで染まったサポーターが沸くシーンをつくれない。前半に技ありのゴールを決められると、守