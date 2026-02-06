大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は5日（木）、抽選の団体観戦招待を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 対象となるのは大阪府内で活動している部活動やサークル等のバレーボール団体（15名以上、最大100名まで）。招待は14日（土）と15日（日）にAsue アリーナ大阪で開催されるSVリーグ男子第14節のVC長野トライデンツ戦