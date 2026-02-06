機械メーカー「大川原化工機」のえん罪事件をめぐる裁判で支払われた賠償金について、東京都は警視庁公安部の幹部ら3人に、合わせて500万円あまりを負担させると発表しました。「大川原化工機」のえん罪事件をめぐる裁判では、東京高裁が捜査は違法だったとして国と都に賠償を命じ、都はおよそ9400万円を負担しました。この賠償金について、会社側から住民監査請求を受けた都の監査委員は先月、警視庁に対し、当時の公安部の幹部ら