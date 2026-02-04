ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は6日、米国とロシアの唯一の核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）の失効を受けた新たな枠組みについて、軍備増強を加速する中国の参加が不可欠だとの考えを重ねて表明した。国務省が声明を公表した。中国の核弾頭保有数が2030年までに千発を超えるとの分析に言及。「中国の核増強を考慮しない軍備管理の枠組みは米国や同盟国の安全を脅かす」とし