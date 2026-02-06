（資料写真）厳冬の真っただ中で始まった第５１回衆院選。解散から投開票まで１６日間という“超短期決戦”だが、神奈川県内の９割の有権者が今回の選挙に関心を寄せていることが分かった。投開票の８日は雪予報の地域もあり、雪が投票率にどう影響するかが注目されている。共同通信社が１月３１日〜２月２日に実施した世論調査を神奈川新聞社が分析したところ、県内の有権者をが衆院選に「大いに関心がある」との回答は７３・