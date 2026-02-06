◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール2日目（6日、宮崎）ランチ前の特打でバッティングピッチャーを買って出た阿部慎之助監督。リチャード選手に“ゆるめ”のボールをお尻に当てる場面がありました。笑顔を見せた2人。練習後、リチャード選手は「乱闘行こうと思ったんですけど、さすがに監督なんでやめました」と報道陣の笑いを誘いました。阿部監督のボールは「すごいフォークとすごいカーブと、えぐるカミソリシュートと、クイ