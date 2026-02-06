サイバーエージェントは6日、25年10〜12月決算を発表し、ABEMAを展開するAbemaTVが、同期間で初の四半期黒字化を達成したことを明らかにした。サイバーエージェント会長、AbemaTV社長の藤田晋氏AbemaTVは2015年度の開局以来、赤字が続いていたが、25年10〜12月で約5,000万円の営業黒字を計上。売上高は159億円となった。広告主数は開局時の2016年は40社だったが、22年に349社、23年に545社、24年に840社、そして25年は996社と1,000