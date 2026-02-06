アジアカップ卓球のアジアカップが中国・海口市で4日に開幕。5日に行われた女子シングルスのグループリーグ第2戦で、世界ランキング15位の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が同6位の王芸迪（中国）に3-1で勝利した。中国メディアは「大番狂わせ！」と衝撃を報じていたが、現地ファンも驚きを隠せなかった。第1、2ゲームを連取した23歳の長崎。第3ゲームは失うも、第4ゲームは序盤から圧倒。11-3で奪い中国の強豪に完勝した。