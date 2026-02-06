帰宅したパパさんに抱っこをしてもらって…？野良猫から家猫へと変化を遂げたことがわかるほほえましい光景は80万5千回を超えて表示され、3万2千件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：人が近づくと威嚇してパンチをしていた野良猫→家猫になった『現在』…激変した様子】 もみもみタイム X（旧Twitter）アカウント『@ccchisa76』に投稿されたのは、猫ちゃんがパパさんに抱っこをしてもらっているときの様子です。