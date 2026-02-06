明治安田J1百年構想リーグが開幕FC町田ゼルビアは2月6日、特別大会の明治安田J1百年構想リーグEAST開幕節で横浜F・マリノスを3-2で下した。前半8分にFWエリキが大会1号をマーク。前半は約9分間で両軍合わせて3点が入る激しい展開となったが、最後は町田が逃げ切り、開幕白星スタートとなった。北中米ワールドカップ（W杯）イヤーの2026年、Jリーグにとっても特別なシーズンが幕を開けた。前半8分、高い位置でDF望月ヘンリー海