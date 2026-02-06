AIをトレーニングするには大量のデータセットが必要であり、データに含まれるコンテンツへのラベル付けは主に人間が行っています。イギリスの大手日刊紙・The Guardianが、インドに住む女性労働者がAIのトレーニングのために暴力や性的虐待などを含むコンテンツを大量に視聴させられている実態を報じました。‘In the end, you feel blank’: India’s female workers watching hours of abusive content to train AI | Global dev