６日開幕するミラノ・コルティナオリンピック。注目選手を紹介するシリーズ最終回は、スキーノルディック複合の渡部暁斗選手とリュージュの小林誠也選手です。このうち渡部選手は最後のオリンピックで。奇跡を起こすと意気込んでいます。オリンピック5大会連続出場。「フレンツェルの連覇か渡部の雪辱か。さぁ勝負をかけた」「ソチの雪辱を果たせ！」「渡部は2大会連続の銀メダル」■■■スキーノルディッ