１３人組グループ「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」のＳ．ＣＯＵＰＳ（エスクプス、３０）、ＭＩＮＧＹＵ（２８）によるスペシャルユニット「ＣｘＭ（ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ）」が６日、千葉・幕張メッセで初ライブツアーの最終公演を迎えた。１月末の名古屋公演と今回の幕張４日間で、計７万４０００人を動員。昨年９月にリリースした初のミニアルバム「ＨＹＰＥＶＩＢＥＳ」の収録曲「５，４，３（Ｐｒｅｔｔｙｗｏｍａｎ）」や「Ｆｉ