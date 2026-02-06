千葉県がんセンターで去年、別の患者の検査結果をもとに60代男性患者の前立腺を全摘出するなどの手術をしていたことがわかりました。千葉県がんセンターによりますと、去年、60代男性患者について、電子カルテに添付された検査結果をもとに前立腺がんと診断し、前立腺を全摘出するなどの手術を行ったということです。しかし、摘出した組織の検査結果とカルテに添付されていた検査結果の内容が大きく異なることに主治医が気づいて調