◇明治安田J1百年構想リーグ第1節京都1ー1神戸（PK1-4）（2026年2月6日サンガスタジアム）秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕。京都―神戸戦が90分を終えて1―1の同点だったため、98年以来28年ぶりにJリーグでPK戦が行われた。PK戦は神戸GK前川黛也が“神セーブ”を連発。貴重な勝ち点「2」をたぐり寄せた。試合は前半37分に神戸FW武藤がペナルティエリア右から右足を振り抜き先制。