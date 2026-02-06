「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート団体」（６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）前回北京大会銀メダルで、初の頂点を目指す日本は、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に“うたまさ”こと吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）組＝木下アカデミー＝が３組目の登場。６８・６４点で８位につけた。自己ベストの６９・６９に迫る得点をマークした。首位は９１・０６点をマークした米国ペア、２位にフランス、３位