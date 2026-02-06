韓国の13人組グループ、SEVENTEENのS．COUPS（エスクプス＝30）とMINGYU（28）によるユニット「CxM」が6日、千葉・幕張メッセでユニットライブ「［DOUBLE UP］LIVE PARTY」日本最終公演を開催した。ヒップホップにたけた2人が、幕張を激しく揺らした。SEVENTEEN作詞作曲や振り付け、ライブ演出などをメンバー自身で手がけることから「自主製作グループ」と呼ばれ、2人は中でもヒップホップに特化した「HIPHOP TEAM」に属する。この