2月5日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、後輩メンバーである5期生・五百城茉央の魅力について語った。【関連】乃木坂46賀喜遥香、“乃木坂らしさ”を感じる新曲『My respect』の歌詞に感動「嬉しかったんですよ」この日の放送内でオンエアされた、五百城がセンターを務める楽曲『純粋とは何か？』について賀喜は、「いい曲ですよね。めっちゃ好き」と切り出した。続けて、「私