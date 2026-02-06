2月6日放送のTBS系『THE TIME,』にVTR出演した浜辺美波が、上京時のエピソードを明かした。【関連】浜辺美波、今でも胸に残る父からの言葉「自分の中で生きてるなと思います」番組インタビューの中で、“これまでに体験した不思議な出来事”を聞かれた浜辺は、「わたしは高校生入学の時に上京したんですけど、上京するってなった時に不安が一切なかったんですよ」と切り出した。続けて、「“多分大丈夫だな”って、その方がいいっ