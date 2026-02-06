長崎の冬を彩る長崎ランタンフェスティバルが6日開幕し、まちは幻想的な雰囲気に包まれています。 午後6時頃、1万5000個のランタンやオブジェに灯りがともされました。 今年で31回目を迎える「長崎ランタンフェスティバル」。 メイン会場の湊公園には、2年ぶりに新たなメインオブジェ『龍馬精神』が登場しました。 高さは約11m。中国語で “若々しく活気に満ちた精神” を意味し、今年の干支(えと)の馬と龍をモチ