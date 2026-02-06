スペシャルライブ『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』初日が6日、LINE CUBE SHIBUYAで開催。スペシャルゲストとして、明石家さんまが登場した。昨年10月放送のTBS系大型特番『お笑いの日2025』で、太田光とのコンビ「古希還暦」を結成したが、この日も大トリで「古希還暦」としてネタを披露した。映画館との中継時間の関係もあり、ネタの途中で出演者たちが舞台上に押しかけ、強制終了となった