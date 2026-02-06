ミラノ・コルティナ冬季五輪は開会式に先立つ６日、アイスホッケー女子の１次リーグが行われ、Ｂ組の日本代表「スマイルジャパン」（世界ランク８位）は初戦でフランス（同１５位）を３−２で破り、２大会連続の白星発進となった。第１ピリオドを終わって両チーム無得点。枠をとらえたシュート数では日本が１２本、フランスが８本。日本がやや押し気味の展開だが、フランスの堅い守りをこじ開けられない。第２ピリオド、３８