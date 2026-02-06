俳優の寛一郎が６日、都内で行われた映画「たしかにあった幻」（河荑直美監督）の初日舞台あいさつに登壇した。失踪と心臓移植を題材に、生と死を問いかける物語。ワイルドな存在感と、ある日突然姿を消してしまうような危うさを持った青年を演じ、「この仕事をやり初めて１０年くらい。デビュー作のような気持ちで、１０年で培ってきたものを捨てないといけない時もあった。裸のまま出るような、デビュー作のような気持