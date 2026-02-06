【モデルプレス＝2026/02/06】1月26日から2月6日にかけて、俳優の高橋文哉主演の実写映画『ブルーロック』（2026年夏公開）のメインキャスト12人が発表され、話題を呼んでいる。【写真】「ビジュ再現高い」「ブルーロック」主演・潔世一の実写ビジュアル◆高橋文哉主演、実写映画「ブルーロック」 本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画『ブルーロック』（原