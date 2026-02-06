おととし当時17歳の少女にわいせつな行為などをしたとして逮捕・起訴されていた県企業局の男性職員（25）について、県は6日、懲戒免職処分としました。６日付けで懲戒免職となったのは県企業局の男性職員（25）です。県によりますとおととし8月から9月にかけて当時17歳の少女にわいせつな行為をしたほか、行為を動画で撮影していたということです。男性職員は児童ポルノ法違反などの罪で逮捕・起訴され１月23日に東京地裁から罰金5