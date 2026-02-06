All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「好きな1990年代デビューのバンド」ランキングを発表します。【10位までの全ランキング結果】第2位：Mr.Children／112票2位は「Mr.Children」でした！桜井和寿さん、田原健一さん、中川敬輔さん、鈴木英哉さんの4人組ロックバンド。1989年に現メンバーとなり、1992年にミニアルバ