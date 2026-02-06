言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的な動作や感情の揺れ、そしてグローバルな地名をミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。パッとひらめくかどうかが勝負です！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。い□□いす□□げま□□みとら□□るヒント：アメリカにある常夏の都市の名前が含まれています答えを見る↓↓