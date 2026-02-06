All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：花巻市／40票花巻市は、童話作家・宮沢賢治の故郷として知られる自然豊かな都市です。温泉地としても有名で、多くの観光客が訪れます。県庁所在地の盛岡市に近