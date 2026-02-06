ウインタースポーツブームが関連用品の産業を活気づけている。中国のウインタースポーツ産業は日増しに体制が整い、海外市場で競争力やブランド影響力を高め続けている。人民日報が伝えた。税関の統計によると、2025年下半期（7-12月）以降、中国から中・東欧へのスケート靴の輸出、北米市場へのスキーウェアの輸出はいずれも2桁以上の成長を記録した。ウインタースポーツ用品の生産に早くから携わってきた企業「乾卯雪竜」の歩み