【無印良品】冬季限定チョコレート3品を実食レビューテレビやSNSでもたびたび話題になる大人気の「無印良品」。今回は、新発売の「冬季限定チョコレート」を厳選して3品ご紹介します。バレンタインに友人や同僚へ贈るのはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。ぜひチェックしてみてください。【画像】2025年「無印良品」ベストバイ4選！1. 「ガレットブルトンヌ ショコラ 2種アソート」590円 最初に紹介するのは、「ガレットブル