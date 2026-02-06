国務院報道弁公室は2月6日午後、定例の政策説明会を開催しました。中国商務部の関連部門責任者は、2020年から2025年にかけて、中国の1人当たりサービス消費支出が年平均8．5％増加し、強力な成長の勢いを示したことを紹介しました。また、住民1人当たりのサービスに対する消費支出が1人当たり消費支出全体に占める割合は3．5ポイント増加して、2025年には46．1％に達し、家計消費全体の「半分」に迫ったと述べました。今後しばらく