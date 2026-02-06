着せ替え人形「リカちゃん」を題材にした展覧会「リカちゃんのON／OFF展」が、3月4日（水）〜3月31日（火）の期間、東京・ニュウマン新宿5階にあるルミネゼロで開催される。【写真】リカちゃんが人気ショップの春コーデを着用！ルミネ新宿でもコラボ企画を実施■オリジナルグッズも販売今回開催される「リカちゃんのON／OFF展」は、ONとOFFを自由に切り替えながら“わたしらしい時間”を楽しむリカちゃんの姿を通じて、仕事