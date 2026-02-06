埼玉・川越にある「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」のオープン1周年を記念した新商品が、2月20日（金）から発売される。【写真】鯛に乗ったデザインが“おめでたい”限定グッズ詳細＆金額■おめでたいノベルティも用意今年オープン1周年を迎える「ちいかわもぐもぐ本舗 川越店」は、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップの2号店。本店舗では、同日よりファンへの感謝の