2月9日・19日・3月1日の3日間、ペッパーランチが対象メニューのお肉を29％増量するキャンペーンを開催！ペッパーランチは、毎月恒例の“肉の日”キャンペーンを、2026年2月は特別に3日間開催することを発表しました。通常、毎月29日の1日限定で実施されている本キャンペーンですが、2月は29日が存在しないことから、「9」の付く日（2月9日・19日）に加え、本来29日があるはずの翌月3月1日の計3日間を対象日として設定。肉好