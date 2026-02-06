愛媛の名産品などを販売する「愛媛フェア」が7日から2日間県内のスーパーで開かれます。このうち防府市のアルク防府店では一足早く、商品が並べられ買い物が足を止めていました。松山市を代表する銘菓のひとつ＝「タルト」、柚子風味の餡をカステラ風の生地で巻いたもので江戸時代から親しまれています。また愛媛出身のタレントの友近さんおすすめの「昭和レトロな味ミートソース」。一般的なミート