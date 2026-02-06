山口市内にある3つの大学では来年度から高校生が大学の一部授業を受けることができるようになります。6日、この「先取り履修」で覚書の締結が行われました。覚書を締結したのは山口大学、山口県立大学、山口学芸大学です。3大学では来年度から学部生向けに開講されている授業の一部を高校生が先取りで履修できる制度を始めます。高校生のうちに大学レベルの学びに触れることでさらなる学習意欲の向上などを図ろうというものです。