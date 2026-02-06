上関町選挙管理委員会は6日、県知事選挙の投票用紙を交付すべきところを、誤って、衆議院選挙小選挙区の投票用紙を交付したと発表しました。上関町選挙管理委員会によりますと、6日、有権者が10人程度の集団で期日前投票に訪れた際、担当していた職員が県知事選挙の投票用紙を交付すべきところを誤って、衆議院選挙小選挙区の投票用紙を交付したということです。その有権者が衆議院選挙小選挙区の投票を行う際には正規の小選挙区の