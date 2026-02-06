滋賀県内５カ所の介護施設で、昼食でいなり寿司やホウレン草の和え物などを食べた４０代〜１００歳代の男女６５人に、嘔吐や下痢などの症状が確認される集団食中毒が発生。６４人は快方に向かっていますが、１人は死亡しました。県は「ノロウイルス」による集団食中毒と断定し、厨房で調理を請け負っていた大阪市内の業者に、その厨房での調理を４日間禁ずる「営業停止処分」を下しました。▽６５人に症状５人が入院、１人死亡滋賀