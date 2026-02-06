食料品が値上がりする中、食費の割合を示す「エンゲル係数」が44年ぶりの高い水準になりました。2025年の1年間に2人以上の世帯が消費に使った金額は、物価の変動を除いた実質で前の年より0.9％増加し、3年ぶりに前の年を上回りました。食料品の値上がりが相次ぐ中、食費の割合を示す「エンゲル係数」は28.6％と、44年ぶりの高い水準になりました。こうした中、餃子への1世帯あたりの年間支出額は静岡・浜松市が4046円と、都道府県