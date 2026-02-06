いま、日本から人やカネが流出し始めています。“脱ニッポン”に政治はどう向き合う必要があるのでしょうか。【写真で見る】日本に出稼ぎに来ているルキさんの社員寮なぜ円安は続く？高柳光希キャスター:円安水準が続いています。そもそも、なぜここまで円安状態が続いているのでしょうか。TBS報道局経済部日銀/金融担当出野陽佳 記者:理由は大きく2つあります。まず1つは、ドルに比べて「低金利」ということです。海外が